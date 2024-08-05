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Ноэми Фокс взяла золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Париже

Олимпиада

Австралийка проделала фантастическую работу

Ноэми Фокс взяла золото в гребном слаломе на Олимпиаде в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийка Ноэми Фокс завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди женщин в классе "экстрим". Серебряные медали выиграла представительница Франции Анжела Юг. Тройку призёров замкнула спортсменка из Великобритании Кимберли Вудс.

Сегодня, 5 августа, будет разыгран последний комплект наград в гребном слаломе на Олимпиаде-2024. В дисциплине экстрим-слалом сильнейших выявят мужчины.

Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.

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