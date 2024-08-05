Виктория Ус: Ана Сатила красиво меня сбила и достигла своей цели

Украинская спортсменка Виктория Ус завершила выступления на Олимпийских играх-2024 в гребном слаломе в каяк-кроссе.

После четвертьфинального заплыва Виктория Ус высказалась относительно вылета с Олимпиады, борьбы в 1/4 финала, оценки своего результата и планов на будущее.

О завершении Олимпиады-2024 на стадии четвертьфинала

"Да, [расстроилась], такие шансы были. В самом конце не получилось удержаться, она [бразильянка] так красиво меня сбила и достигла своей цели. А я очень расслабилась, получается. Конечно, тактика, чтобы навредить, чтобы сделать конкурентке как можно неудобнее, а потом искать себе варианты".

О физическом состоянии в заплыве

"Старт был хороший, гонка была неплохой, но в конце не хватило. Я не ожидала, что она настолько будет атаковать в конце, можно было уйти вперед больше, можно было продумать. Но уже конец гонки, очень трудно. Силы были, но в голове немного тактики не хватило в плане того, чтобы сориентироваться".

Об итогах Игр для себя

"Удались ли Олимпийские игры? Не сказала бы, потому что травма была, такое стрессовое состояние, не знаешь, как ты будешь выходить с ней, получится ли вообще соревноваться. Конечно, классно, что я здесь, гоняюсь, но понимаю, что все могло быть как можно лучше. Но это спорт, травмы случаются у многих. Надо делать выводы и избегать их [травм]".

О дальнейших планах