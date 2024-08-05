День десятый олимпийский. Украина. Серебро Ковтуна, в стрельбе нам помешало отравление, неудачный старт в женской борьбе

Десятый полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил Украине очередную медаль. Это сделал спортсмен, который так этого заслуживал в течение парижского периода, а именно Илья Ковтун.

Украинский гимнаст вместе с Олегом Верняевым имел последнюю возможность для получения награды на Олимпиаде-2024. Спортсмены соревновались в финале на параллельных брусьях, что считается едва ли не лучшим снарядом, где наши могли претендовать на медаль. Илья Ковтун, который выступал первым, прекрасно выполнил свою программу, за что он получил от судей 15.500 балла. Его сумел опередить лишь представитель Китая Цзоу Цзинъюань (16.200), который и стал олимпийским чемпионом. Другие конкуренты немало ошибались и это сказалось на их оценках. Это также касается и Олега Верняева, который во время выполнения программы задел снаряд ногой, а позже соскочил с него. Затем опытный гимнаст доделал до конца свою программу, но получил от судей 13.300 балла и занял последнее восьмое место. Конечно не такого финала для себя хотел Олег, но после возвращения в большой спорт в целом он очень хорошо себя показал. И нельзя не отметить Ковтуна, который несмотря на две "деревянные" медали в индивидуальных соревнованиях, сумел в конце завоевать серебро, поэтому наши гимнасты завершают свои выступления на Олимпиаде все же на мажорной ноте.

София Лыскун сегодня участвовала в квалификации прыжков в воду с 10-метровой вышки. Начало у нее было очень удачное, где первые две попытки судьи оценили в целом в 126 баллов, что давало ей четвертое место и пропуск в полуфинал. Впрочем, следующие три прыжка она выполнила очень неудачно, а результат каждой попытки был не выше 20-го места. С результатом в 253.1 балла София Лыскун заняла 25-ю позицию и она прекращает свое участие на этой Олимпиаде, к сожалению.

Виктория Ус участвовала в четвертьфинале по каяк-кроссу. Чтобы попасть в полуфинал, она должна была финишировать не ниже второго места. На протяжении своего заезда она долгое время находилась второй, но бразильянка Ана Сатилла сначала ближе к середине дистанции навязала борьбу, а позже на последних, восьмых воротах она опередила украинку. В итоге Виктория Ус финишировала третьей и не сумела отобраться в полуфинал. Для нее эта Олимпиада уже завершилась.

Сегодня на ковер в женской борьбе вышла Татьяна Сова. Украинка в 1/8 финала весовой категории до 68 кг противостояла представительнице Индии Ниши Ниши. Сначала Татьяна завладела инициативой и провела прием, который принес ей 4 очка. Впрочем, ближе к середине поединка Ниша Ниша выглядела лучше украинки. За 15 секунд до конца индуска в очередной раз вытолкала нашу спортсменку за пределы ковра. В итоге Татьяна Сова уступила со счетом 4:6 и на этом ее участие на этих Играх завершилось.

В легкой атлетике принимали участие трое наших спортсменов. Александр Погорилко в утешительном раунде на дистанции 400 м финишировал третьим со временем 45.71 сек. Учитывая результаты других во всех забегах спортсменов, украинец был медленнее и в итоге завершил свои соревнования на 12-й позиции в этом раунде.

Также пытались отобраться в полуфинал на дистанции 400 м с барьерами Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Ткачук в своем забеге заняла последнее седьмое место (59.40) и выбыла из соревнований. Зато Анна Рыжикова смогла отобраться в полуфинал, финишировав второй (54.95), поэтому в легкой атлетике на этой дистанции наша спортсменка еще продолжит борьбу.

В завершение нужно вспомнить финал пулевой стрельбы из скорострельного пистолета (25 м). Там соревновался наш представитель Павел Коростылев, который мог побороться за медали. Первый этап спортсмен прошел неплохо, получив 10 очков. Но уже на этапе выбывания надо было закрывать больше мишеней, чем соперники, а с этим у украинца были проблемы. В итоге 16 очков и пятое место у Павла Коростылева, который вторую Олимпиаду подряд завершает в двух шагах к медали. Наш спортсмен после соревнования отметил, что накануне финала в олимпийской деревне он получил пищевое отравление и это сказалось на его результате. Коростылев остался очень недовольным организационными моментами этой Олимпиады, в частности указав отсутствие работы кондиционера в тире, где царила большая жара. Очень неприятная ситуация с нашим спортсменом, поэтому будем надеяться, что в будущем он примет участие на Играх-2028 в Лос-Анджелесе и выиграет там олимпийскую награду.

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