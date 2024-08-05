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Британские велогонщицы установили мировой рекорд в командном спринте на Олимпийских играх
Феноменальную скорость продемонстрировали велогонщицы
Фото: Getty Images
Велогонщицы сборной Великобритании установили новый мировой рекорд в командном спринте на Играх-2024 в Париже. В квалификационном заезде Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн проехали дистанцию за 45,472. Прежнее достижение принадлежало сборной Китая — 45,487.
Квалифицировались в следующий круг также сборные Новой Зеландии (45,593), Германии (45,644), Нидерландов (46,086), Китая (46,458), Мексики (46,587), Польши (47,284) и Канады (47,578).
Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.
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