ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии

Два дня назад женская сборная Испании ушла от поражения, проигрывая Колумбии 0:2. Сегодня же характер подтвердили и мужчины.

В первом тайме у "Фурии" не шли удары — дважды Фермин и, особенно, Аймар Орос промахнулись из убойных позиций.

Вдобавок марокканцы открыли счет после пенальти, который заработал Амир Ричардсон — его реализовал лучший бомбардир турнира Суфьян Раими, выступающий за чемпиона Азии "Аль-Айн".

Еще одно важное событие первого тайма — травма арбитра Ильгиза Танташева в столкновении с игроками; его заменил швед Гленн Нюберг.

Случайность ли это? Ну да, однако и матч проходил в жесткой борьбе; соперники играли со злостью — и не только спортивной.

Примерно до 60-й минуты Марокко по такой игре удавалось сдерживать звезд Ла Лиги, но дальше класс начал брать свое. У Санти Дении отлично сработали замены — Бернабе, Гутьеррес и Хуанлу очень усилили игру.

Как следствие — на 65-й минуте Фермин подобрал мяч после прохода Бернабеу и четко пробил в ближний угол.

Ну, а на 85-й минуте талант "Севильи" Хуанлу повторил любимый маневр Хесуса Наваса — ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.

???????? GOAL | Morocco 1-2 Spain | Juanlu



JUANLU HAS GIVEN SPAIN THE LEAD!pic.twitter.com/z8YosZNC0H