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ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии
Очередной мощный матч от испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey
Два дня назад женская сборная Испании ушла от поражения, проигрывая Колумбии 0:2. Сегодня же характер подтвердили и мужчины.
В первом тайме у "Фурии" не шли удары — дважды Фермин и, особенно, Аймар Орос промахнулись из убойных позиций.
Вдобавок марокканцы открыли счет после пенальти, который заработал Амир Ричардсон — его реализовал лучший бомбардир турнира Суфьян Раими, выступающий за чемпиона Азии "Аль-Айн".
Еще одно важное событие первого тайма — травма арбитра Ильгиза Танташева в столкновении с игроками; его заменил швед Гленн Нюберг.
Случайность ли это? Ну да, однако и матч проходил в жесткой борьбе; соперники играли со злостью — и не только спортивной.
Примерно до 60-й минуты Марокко по такой игре удавалось сдерживать звезд Ла Лиги, но дальше класс начал брать свое. У Санти Дении отлично сработали замены — Бернабе, Гутьеррес и Хуанлу очень усилили игру.
Как следствие — на 65-й минуте Фермин подобрал мяч после прохода Бернабеу и четко пробил в ближний угол.
Ну, а на 85-й минуте талант "Севильи" Хуанлу повторил любимый маневр Хесуса Наваса — ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.
???????? GOAL | Morocco 1-2 Spain | Juanlu— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 5, 2024
JUANLU HAS GIVEN SPAIN THE LEAD!pic.twitter.com/z8YosZNC0H
Браво, Испания! У этой команды есть не только класс, но и характер, и бойцовские качества. В финале соперником "Фурии" будет победитель пары Франция — Египет, они сыграют позже вечером.
1/2 финала ОИ-2024. Марсель. "Велодром"
Марокко — Испания — 1:2
Голы: Раими, 37 (с пенальти) — Фермин Лопес, 65, Хуанлу, 85
Марокко: Мохамеди — Хакими, Эль-Аззази, Букамир (Маууб, 88), Эль-Уади — Ричардсон, Таргаллин — Ахомаш, Бен-Сегир, Абде — Раими
Испания: Тенас — Пубиль (Хуанлу, 61), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда (Гутьеррес, 61) — Барриос (Бернабе, 61), Баэна (Турьентес, 90+1) — Орос, Фермин Лопес (Саму, 88), Серхио Гомес — Абель Руис
Предупреждения: Раими, 37, Ричардсон, 77 — Тенас, 38, Фермин Лопес, 67, Бернабе, 72
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