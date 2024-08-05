ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии

Два дня назад женская сборная Испании ушла от поражения, проигрывая Колумбии 0:2. Сегодня же характер подтвердили и мужчины.

В первом тайме у "Фурии" не шли удары — дважды Фермин и, особенно, Аймар Орос промахнулись из убойных позиций.

Вдобавок марокканцы открыли счет после пенальти, который заработал Амир Ричардсон — его реализовал лучший бомбардир турнира Суфьян Раими, выступающий за чемпиона Азии "Аль-Айн".

Еще одно важное событие первого тайма — травма арбитра Ильгиза Танташева в столкновении с игроками; его заменил швед Гленн Нюберг.

Случайность ли это? Ну да, однако и матч проходил в жесткой борьбе; соперники играли со злостью — и не только спортивной.

Примерно до 60-й минуты Марокко по такой игре удавалось сдерживать звезд Ла Лиги, но дальше класс начал брать свое. У Санти Дении отлично сработали замены — Бернабе, Гутьеррес и Хуанлу очень усилили игру.

Как следствие — на 65-й минуте Фермин подобрал мяч после прохода Бернабеу и четко пробил в ближний угол.

Ну, а на 85-й минуте талант "Севильи" Хуанлу повторил любимый маневр Хесуса Наваса — ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу.

???????? GOAL | Morocco 1-2 Spain | Juanlu



JUANLU HAS GIVEN SPAIN THE LEAD!pic.twitter.com/z8YosZNC0H — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 5, 2024

Браво, Испания! У этой команды есть не только класс, но и характер, и бойцовские качества. В финале соперником "Фурии" будет победитель пары Франция — Египет, они сыграют позже вечером.

1/2 финала ОИ-2024. Марсель. "Велодром"

Марокко — Испания — 1:2

Голы: Раими, 37 (с пенальти) — Фермин Лопес, 65, Хуанлу, 85

Марокко: Мохамеди — Хакими, Эль-Аззази, Букамир (Маууб, 88), Эль-Уади — Ричардсон, Таргаллин — Ахомаш, Бен-Сегир, Абде — Раими

Испания: Тенас — Пубиль (Хуанлу, 61), Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда (Гутьеррес, 61) — Барриос (Бернабе, 61), Баэна (Турьентес, 90+1) — Орос, Фермин Лопес (Саму, 88), Серхио Гомес — Абель Руис

Предупреждения: Раими, 37, Ричардсон, 77 — Тенас, 38, Фермин Лопес, 67, Бернабе, 72