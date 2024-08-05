Беатрис Чебет завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 5000 м, Кипьегон получила дисквалификацию

В Париже (Франция) состоялся финальный женский забег на 5000 м в рамках Олимпийских игр – 2024. Его победительницей стала двукратная чемпионка мира по кроссу представительница Кении Беатрис Чебет. Она преодолела дистанцию за 14.28,56.

Второй финишную черту пересекла ещё одна кенийка — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м Фаит Чепнгетич Кипьегон.

Чемпионка на 5000 м Токио-2020 Сифан Хассан из Нидерландов замкнула тройку призёров.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег, 5000 м. Финал. Женщины:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14:29.60.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:30.61.

Напомним, что Кипьегон была дисквалифицирована с финала и в результате топ-3 изменился:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:30.61.

3. Надия Баттоклетти (Италия) – 14:31.64.