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Беатрис Чебет завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 5000 м, Кипьегон получила дисквалификацию
Чемпионка Токио-2020 финишировала в топ-3
Фото: TODAY
В Париже (Франция) состоялся финальный женский забег на 5000 м в рамках Олимпийских игр – 2024. Его победительницей стала двукратная чемпионка мира по кроссу представительница Кении Беатрис Чебет. Она преодолела дистанцию за 14.28,56.
Второй финишную черту пересекла ещё одна кенийка — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м Фаит Чепнгетич Кипьегон.
Чемпионка на 5000 м Токио-2020 Сифан Хассан из Нидерландов замкнула тройку призёров.
Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег, 5000 м. Финал. Женщины:
1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.
2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14:29.60.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:30.61.
Напомним, что Кипьегон была дисквалифицирована с финала и в результате топ-3 изменился:
1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.
2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:30.61.
3. Надия Баттоклетти (Италия) – 14:31.64.
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