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Арман Дуплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Олимпиада

Швед с третьей попытки взял высоту 6.25 метров

Арман Дуплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Арман Дуплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. 24-летний спортсмен на Олимпийских играх-2024 в Париже с третьей попытки взял высоту 6.25 метров.

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Второе место с показателем 5.95 занял американец Сэм Кендрикс, третий - представитель Греции Эммануил Каралис (5.90)

Дуплантис второй раз в своей карьере побеждает на Олимпийских играх.

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