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Арман Дуплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед с третьей попытки взял высоту 6.25 метров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский легкоатлет Арман Дуплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. 24-летний спортсмен на Олимпийских играх-2024 в Париже с третьей попытки взял высоту 6.25 метров.
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Второе место с показателем 5.95 занял американец Сэм Кендрикс, третий - представитель Греции Эммануил Каралис (5.90)
Дуплантис второй раз в своей карьере побеждает на Олимпийских играх.
ICONIC— World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2024
6.25m world record to end a crazy night at @PARIS2024 ????#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/nWC8pwFEOT
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