Олимпиада-2024. День 11. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник

6 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 11 украинцев. В частности, в этот соревновательный день выступят гребцы Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин, Игорь Трунов, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, скалолазы Ярослав Ткач и Евгения Казбекова и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 6 августа (с участием украинцев):

10:30. Гребля на байдарках и каноэ. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин, Игорь Трунов: байдарка-четверка, 500 м, квалификация

11:00. Скалолазание. Евгения Казбекова: многоборье, боулдеринг, полуфинал

12:00. Гребля на байдарках и каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок: каноэ-двойка, 500 м, квалификация

12:30. Борьба. Оксана Ливач: вольная борьба, до 50 кг, 1/8 финала

12:30. Гребля на байдарках и каноэ. Олег Кухарик, Игорь Трунов: байдарка-двойка, 500 м, квалификация

12:50. Легкая атлетика. Артур Фельфнер: метание копья, квалификация, группа Б

14:00. Скалолазание. Ярослав Ткач: скорость, квалификация

19:55. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 50 кг, полуфинал