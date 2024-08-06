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Олимпиада. Украина заняла четвертое место в квалификации гребли на байдарках-четверках и не попали напрямую в пифинал

Олимпиада

Наши спортсмены продолжат соревнования в четвертьфинале

Олимпиада. Украина заняла четвертое место в квалификации гребли на байдарках-четверках и не попали напрямую в пифинал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарука, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.

В первом заезде украинская четверка финишировала четвертой с результатом 1:21.55. Это не позволило нашим спортсменам напрямую попасть в полуфинал, но смогут туда отобраться через стадию 1/4 финала.

Добавим, что четвертьфинальный заезд с участием нашей четверки в этой дисциплине состоится 6 августа в 14:10 по киевскому времени.

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