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Олимпиада. Украина заняла четвертое место в квалификации гребли на байдарках-четверках и не попали напрямую в пифинал
Наши спортсмены продолжат соревнования в четвертьфинале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарука, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина.
В первом заезде украинская четверка финишировала четвертой с результатом 1:21.55. Это не позволило нашим спортсменам напрямую попасть в полуфинал, но смогут туда отобраться через стадию 1/4 финала.
Добавим, что четвертьфинальный заезд с участием нашей четверки в этой дисциплине состоится 6 августа в 14:10 по киевскому времени.
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