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Олимпиада. Легкая атлетика. Артур Фельфнер занял 15-е место в квафиликации по метанию копья и прекратил участие в соревновании

Олимпиада

Украинцу не хватило метра, чтобы попасть в финал

Олимпиада. Легкая атлетика. Артур Фельфнер занял 15-е место в квафиликации по метанию копья и прекратил участие в соревновании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня проходила квалификация в метании копья среди мужчин. Спортсменам надо было выполнить отборочный норматив (84 метра) или не менее 12 спортсменов проходили в финал с лучшими результатами.

Среди участников был украинец Артур Фельфнер. Спортсмен первую попытку провел неудачно, впрочем в следующий раз он метнул копье на 81.84 м. Последняя попытка оказалась менее успешной, зато 14 других спортсменов имели лучший результат, чем украинец. В частности, до 12-го последнего места, который обеспечивал проход в финал, Артуру Фельфнеру не хватило 1.07 м.

Таким образом наш спортсмен прекращает свое участие на Олимпиаде-2024.

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