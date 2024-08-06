Олимпиада. Легкая атлетика. Артур Фельфнер занял 15-е место в квафиликации по метанию копья и прекратил участие в соревновании

Сегодня проходила квалификация в метании копья среди мужчин. Спортсменам надо было выполнить отборочный норматив (84 метра) или не менее 12 спортсменов проходили в финал с лучшими результатами.

Среди участников был украинец Артур Фельфнер. Спортсмен первую попытку провел неудачно, впрочем в следующий раз он метнул копье на 81.84 м. Последняя попытка оказалась менее успешной, зато 14 других спортсменов имели лучший результат, чем украинец. В частности, до 12-го последнего места, который обеспечивал проход в финал, Артуру Фельфнеру не хватило 1.07 м.

Таким образом наш спортсмен прекращает свое участие на Олимпиаде-2024.