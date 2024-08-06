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Олимпиада. Скалолазание. Евгения Казбекова показала 14-й результат в боулдеринге и не сумела попасть в финал
Наша спортсменка еще будет соревноваться в трудности на Олимпиаде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялся полуфинал многоборья в боулдеринге среди скалолазок. Спортсменки имели четыре трассы, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. В финал попадали только восемь лучших скалолазок.
Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Украинка в первой трассе набрали 4.9 очка, поскольку до первого контрольного зацепа она дошла со второй попытки. Вторую трассу она покорила до конца, сделав это с третьей попытки и добыла на ней 24.8 очка. В следующей трассе украинка добыла лишь 5 очков. На последней четвертой трассе наша спортсменка набрала лишь 4.8 очка.
В итоге Евгения Казбекова с 39.5 очками заняла 14-е место и не сумела попасть в финал в боулдеринге.
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