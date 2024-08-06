  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Скалолазание. Евгения Казбекова показала 14-й результат в боулдеринге и не сумела попасть в финал
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Скалолазание. Евгения Казбекова показала 14-й результат в боулдеринге и не сумела попасть в финал

Олимпиада

Наша спортсменка еще будет соревноваться в трудности на Олимпиаде

Олимпиада. Скалолазание. Евгения Казбекова показала 14-й результат в боулдеринге и не сумела попасть в финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся полуфинал многоборья в боулдеринге среди скалолазок. Спортсменки имели четыре трассы, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. В финал попадали только восемь лучших скалолазок.

Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Украинка в первой трассе набрали 4.9 очка, поскольку до первого контрольного зацепа она дошла со второй попытки. Вторую трассу она покорила до конца, сделав это с третьей попытки и добыла на ней 24.8 очка. В следующей трассе украинка добыла лишь 5 очков. На последней четвертой трассе наша спортсменка набрала лишь 4.8 очка.

В итоге Евгения Казбекова с 39.5 очками заняла 14-е место и не сумела попасть в финал в боулдеринге.

По теме
yellow-arrow
Олимпиада. Легкая атлетика. Артур Фельфнер занял 15-е место в квафиликации по метанию копья и прекратил участие в соревновании
yellow-arrow
Женская борьба. Оксана Ливач в четвертьфинале уступила представительнице Индии Винеш Винеш
yellow-arrow
Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов занял третье место в гребле на байдарке-двойке и будет соревноваться в четвертьфинале
Олимпиада Олимпиада-2024 скалолазание
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости