Олимпиада. Скалолазание. Евгения Казбекова показала 14-й результат в боулдеринге

Сегодня состоялся полуфинал многоборья в боулдеринге среди скалолазок. Спортсменки имели четыре трассы, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. В финал попадали только восемь лучших скалолазок.

Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Украинка в первой трассе набрали 4.9 очка, поскольку до первого контрольного зацепа она дошла со второй попытки. Вторую трассу она покорила до конца, сделав это с третьей попытки и добыла на ней 24.8 очка. В следующей трассе украинка добыла лишь 5 очков. На последней четвертой трассе наша спортсменка набрала лишь 4.8 очка.

В итоге Евгения Казбекова с 39.5 очками заняла 14-е место. Во второй части полуфинала она будет соревноваться в трудности.