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Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок попали в полуфинал в гребле на каноэ-двойке

Олимпиада

Украинки прекрасно провели квалификацию

Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок попали в полуфинал в гребле на каноэ-двойке

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.

В первом заезде украинский дуэт финишировал вторым с результатом 1:55.88. Таким образом, наши спортсменки напрямую попали в полуфинал этой дисциплины.

Добавим, что заезд 1/2 финала с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 11:30 по киевскому времени.

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