Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок попали в полуфинал в гребле на каноэ-двойке

Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.

В первом заезде украинский дуэт финишировал вторым с результатом 1:55.88. Таким образом, наши спортсменки напрямую попали в полуфинал этой дисциплины.

Добавим, что заезд 1/2 финала с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 11:30 по киевскому времени.