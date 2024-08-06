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Олимпиада. Дуэт Лузан-Рыбачок попали в полуфинал в гребле на каноэ-двойке
Украинки прекрасно провели квалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсменки в составе Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.
В первом заезде украинский дуэт финишировал вторым с результатом 1:55.88. Таким образом, наши спортсменки напрямую попали в полуфинал этой дисциплины.
Добавим, что заезд 1/2 финала с участием Лузан и Рыбачок состоится 9 августа в 11:30 по киевскому времени.
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