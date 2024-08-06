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Оксана Ливач в 1/8 финала одержала техническую победу над представительницей Узбекистана Актенге Кевнимжаевой
Украинка выиграла поединок досрочно за минуту до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в женской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 50 кг сегодня имела старт Оксана Ливач.
Украинка одержала техническую победу (10:0) над представительницей Узбекистана Актенге Кевнимжаевой в 1/8 финала. Оксана Ливач имела преимущество над соперницей с самого начала поединка, а уже за минуту до конца провела прием, который вывел украинку в четвертьфинал.
Теперь Оксана Ливач в следующей стадии встретится с индуской Винеш Винеш.
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