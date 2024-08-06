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Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов занял третье место в гребле на байдарке-двойке и будет соревноваться в четвертьфинале

Олимпиада

Наши спортсмены будут иметь еще один шанс для попадания в полуфинал

Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов занял третье место в гребле на байдарке-двойке и будет соревноваться в четвертьфинале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарика и Игоря Трунова.

Во втором заезде украинский дуэт финишировал третьим с результатом 1:31.24. Таким образом, наши спортсмены будут соревноваться в четвертьфинале этой дисциплины.

Добавим, что заезд 1/4 финала с участием Кухарика и Трунова состоится 6 августа в 15:30 по киевскому времени.

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