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Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов занял третье место в гребле на байдарке-двойке и будет соревноваться в четвертьфинале
Наши спортсмены будут иметь еще один шанс для попадания в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м. В квалификации принимали участие наши спортсмены в составе Олега Кухарика и Игоря Трунова.
Во втором заезде украинский дуэт финишировал третьим с результатом 1:31.24. Таким образом, наши спортсмены будут соревноваться в четвертьфинале этой дисциплины.
Добавим, что заезд 1/4 финала с участием Кухарика и Трунова состоится 6 августа в 15:30 по киевскому времени.
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