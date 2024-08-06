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Олимпиада. Украина в гребле на байдарках-четверках среди мужчин будет участвовать в полуфинале
Наши спортсмены продолжат соревнования в этой дисциплине
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что наши спортсмены не сумели из-за квалификации напрямую попасть в полуфинал в гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м, они еще имели возможность это сделать через четвертьфинальный заезд.
Для этого Олегу Кухаруку, Дмитрию Даниленко, Игорю Трунову и Ивану Семикину надо было занять не ниже шестого места. В итоге украинская четверка финишировала пятой с результатом 1:20.94. Это позволило нашим спортсменам попасть в полуфинал этой дисциплины.
Добавим, что заезды 1/2 финала с участием нашей четверки состоится 8 августа в 12:50 по киевскому времени.
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