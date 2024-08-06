Женская борьба. Оксана Ливач в четвертьфинале уступила представительнице Индии Винеш Винеш

После уверенной победы в 1/8 финала, Оксана Ливач в следующей стадии соревнований весовой категории до 50 кг встречалась с Винеш Винеш.

Украинка начало встречи проиграла сопернице, которая сумела заработать на приеме 2 очка. Второй период обе борчихи провели в ожесточенной борьбе, но сильнее оказалась именно Винеш Винеш. В итоге Оксана Ливач уступила со счетом 7:5.

Теперь украинка будет болеть за Винеш Винеш, чтобы индуска дошла до финала. Тогда наша спортсменка сможет побороться за бронзовую медаль через утешительные схватки.