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Женская борьба. Оксана Ливач в четвертьфинале уступила представительнице Индии Винеш Винеш
Украинка еще имеет шансы получить бронзовую медаль, если соперница выйдет в финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После уверенной победы в 1/8 финала, Оксана Ливач в следующей стадии соревнований весовой категории до 50 кг встречалась с Винеш Винеш.
Украинка начало встречи проиграла сопернице, которая сумела заработать на приеме 2 очка. Второй период обе борчихи провели в ожесточенной борьбе, но сильнее оказалась именно Винеш Винеш. В итоге Оксана Ливач уступила со счетом 7:5.
Теперь украинка будет болеть за Винеш Винеш, чтобы индуска дошла до финала. Тогда наша спортсменка сможет побороться за бронзовую медаль через утешительные схватки.
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