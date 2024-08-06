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Олимпиада. Ярослав Ткач в скалолазании на скорость проиграл сопернику 0,01 секунды и не попал в финал
Очень обидное поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялись соревнования в скалолазании на скорость среди мужчин. В этой дисциплине также соревновался украинец Ярослав Ткач.
Во время квалификации наш спортсмен имел две попытки, чтобы занять как можно более высокую позицию, чтобы иметь более простого соперника на стадии выбывания. На дорожке B украинец показал 5.16 секунды, а уже на дорожке А он улучшил свой результат до 5.11 секунды. Это позволило ему занять 7-е место после квалификации.
Уже на стадии выбывания Ярослав Ткач соревновался с французом Басса Мавемом. Украинец в забеге показал 5.17 секунды, но этого не хватило для победы, поскольку Басса Мавем опередил нашего спортсмена на 0,01 секунды.
Добавим, что в скалолазании на Олимпиаде-2024 также соревнуется украинка Евгения Казбекова.
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