День камбэка для Европы! Акценты зрителя на полуфиналах Олимпиады

Большой привет всем, для кого олимпийский турнир завершился с вылетом команды Ротаня. Во-первых, эти люди любят не футбол в Украине, а Украину в футболе - ну, это их право. А во-вторых, они лишили себя интереснейшего футбольного действа в двух сериях. И этот День европейского камбэка для благодарного зрителя прошел не зря.

Создалось устойчивое впечатление, что Олимпиада проходит в Марокко. Во всяком случае, его команду в Марселе поддерживали не в пример мощнее, чем подлинных хозяев поля в Лионе, где стадион даже не был заполнен. А ведь Испания граничит с Францией. Вот что значит быть избалованными Евро и Лигой чемпионов.

Еще в Марселе не могли не запомниться потерявшие всякий страх птицы - по замашкам вроде бы голуби. Похоже, их потому и прозвали птицами мира, что они способны целой стаей непуганых тушек кочевать практически весь матч от одной штрафной к другой. Поднимаясь в воздух лишь в непосредственной близости от мяча.

Такого еще не видел. Футбол и голуби. Даже где-то удивительно, как к этому приспособились футболисты.

Зрелищными были обе игры. Но в этом смысле больше понравилась первая, где моменты у ворот стали появляться с середины первого тайма, да и было их больше, если мы говорим об основном времени. В Лионе до перерыва было скучновато, и жара пошла спустя час игры, но зато уж потом мало не показалось, включая экстра-таймы.

Марокко вышло вперед на 36-й минуте, забив с законного пенальти. Испании понадобилось ровно полчаса, чтобы сравнять счет, и еще около двадцати минут, чтобы одержать победу. Впрочем, интрига не отпускала до финального свистка, а последним шансом марокканцев уйти от поражения стал промах Ричардсона на 90+3-й минуте.

Ну, это если не считать выскочившего на поле через три минуты болельщика, сумевшего-таки отправить мяч в эти клятые ворота! И тут мне вспомнился аналогичный идиот, радостно гонявший по полю в Киеве, когда “Динамо” Юрия Семина так же кровь из носу нужно было забивать. Дебилы они и в Африке дебилы…

Египет сенсационно повел в счете на 62-й минуте, а Франция смогла отыграться двадцать с лишним минут спустя, переведя игру в овертайм. И так было ясно, что французы уже их не отпустят, а когда вскоре был удален Файед, осталось считать минуты. Их оказалось семь, после чего был забит победный гол.

Хотя, знаете, я бы тут не торопился: еще через шесть минут Зизо со штрафного вполне мог сравнять счет, но немного не попал в створ. Поэтому фактически интрига умерла уже в начале второго экстра-тайма, с контрольным выстрелом Олисе.

Любопытно, что по логике голевых моментов дополнительное время рисовалось как раз в Марселе, тогда как в Лионе наоборот: победа в два мяча стала бы закономерным итогом двух таймов поединка.

Испанцы минимально превзошли соперника в реальных угрозах воротам. Их победа вроде как логична и справедлива, но добыта, что называется, на носовом платочке. Тогда как французы проснулись, когда клюнул жареный петух, но затем в считанные минуты довели дело до “виртуальных” двух голов, которые осталось материализовать.

В экстра-тайме Египта на поле уже почти не было. Поэтому в итоге логичной бы выглядела даже крупная победа.

В Марселе о судействе мы можем вспомнить лишь в кадровом контексте. Редчайший случай, когда узбекский рефери Танташев не смог продолжить игру из-за травмы, полученной в результате фола марокканца на испанце. Причем он его даже не видел и потому оказался к этому совершенно не готов. Жаль, судья не из худших.

А вот в Лионе я воспою осанну арбитру Мартинесу. Прав был классик радио: не ту страну назвали Гондурасом. Ибо в этой стране мужики настолько суровы, что плевать хотели и на давление домашней публики, и на сбивающие с толку подсказки ВАРа. После которых как-то уже по умолчанию принято менять свое изначальное решение.

В районе 90-й минуты французы претендовали на пенальти за игру рукой того же многострадального Файеда. Она-то была двухсотпроцентной, но перед этим Баде его аккуратненько так, но качественно подтолкнул в спину руками. А тут - пожалуйте к телевизору! “Мама в щелку посмотрела, посмотрела… и решила не пускать”. Браво!

Кроме того, Египту еще и изрядно везло: штанга на 40-й минуте, при 0:0; штанга и перекладина подряд на 75-й, при 1:0 в его пользу. Но сколь веревочке не виться…

Самой яркой фигурой полуфинального дня на поле был француз Матета - автор дубля с классически заправленной в трусы футболкой в стиле “мама казала, деньги в бидоне”. Но справедливости ради, если бы не овертайм, я бы вновь отдал предпочтение Фермину Лопесу, участнику обоих голов Испании.

Уже после него назову француза Олисе с таким же достижением. У Марокко на сей раз запомнился “аутентичный” Ричардсон. В составе Египта людей такого уровня не сыскалось.

Так получилось, что больше других в футбол играла Франция, но этого пришлось ждать весь первый час. Испанцы были верны себе, а Марокко - им под стать. И лишь Египет не столько играл в футбол, сколько пытался героически выстоять под напором фаворита. Помимо гола Сабера и упомянутого выше штрафного у них не было ничего.

По-человечески их было жаль, но не более. Как, впрочем, и Марокко - в финал вышли действительно две лучшие команды турнира, и это есть гут. А Африке за глаза и “бронзы” хватит - она у них будет всего лишь третьей в истории, а для мусульманского Севера континента это вообще первые медали. Да и для всего исламского мира.

А если говорить о болельщиках, то без дикарей, засвистывающих гимны стран-соперников, финальный воздух Парижа точно будет чище.

И все-таки мне ближе Испания с ее футбольной философией. Франция, по большому счету, смотрится улучшенной копией Англии Саутгейта. Когда талант на таланте сидит и талантом погоняет, а команда тягает вола по шахматной доске. Но петух клюнул, и откуда что взялось! Прямо бэтмены по полю разлетались! Оно вам надо? Дело ваше.

Готовлюсь болеть за испанцев. Но если французы переиграют их в открытом честном бою, так тому и быть. А вообще финалы зачастую имеют свойство разочаровывать. Поэтому, если вы рассчитываете вернуться на Олимпиаду лишь к ее кульминации, не исключено, что самое интересное вы уже пропустили. Таки большой привет!

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