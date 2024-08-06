Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов выбывают из соревнований в гребле на байдарке-двойке

Наши спортсмены не сумели из-за квалификации напрямую попасть в полуфинал в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м, но они еще шанс сделать это через четвертьфинальный заезд.

Для продолжения соревнования в этой дисциплине Олег Кухарик и Игорь Трунов должны были занять не ниже четвертого места в своем заезде. В итоге украинская двойка финишировала последней, шестой, с результатом 1:29.68. В итоге наши спортсмены выбывают из соревнований в этой дисциплине.

Добавим, что Олег Кухарик и Игорь Трунов также соревнуются в байдарке-четверке, где вместе с Дмитрием Даниленко и Иваном Семикиным сегодня обеспечили участие в полуфинале.