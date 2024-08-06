Скалолазка Казбекова о трассах на Олимпиаде: Не очень отличались от ОКС, может немножко сложнее, но уровень хороший

Сегодня состоялась первая часть полуфинала в скалолазании среди женщин. В боулдеринге украинка Евгения Казбекова показала 14-й результат, набрав 39.5 очков. В интервью Суспільне Спорт наша спортсменка рассказала любимую дисциплину в скалолазании и об особенностях трасс в Париже.

"Они [трассы] были хитрые. Сложные тоже были. Не очень отличались от ОКС [Олимпийские квалификационные соревнования - Прим. ред.], может немного сложнее, но уровень хороший. Трудность или боулдеринг? Мне обе дисциплины нравились с детства, поэтому я не выбирала. Всегда обеими дисциплинами занималась. Очень горжусь представлять в такие тяжелые времена Украину, потому что российская агрессия касается каждого из нас. Это много ответственности, но я очень счастлива, что Украина борется и представлена на международном уровне. Это для меня очень много значит", - заявила Евгения Казбекова.

Добавим, что второй полуфинал в многоборье по скалолазанию, а именно в дисциплине "трудность", состоится 8 августа.