Рыбачок: Свой минимум выполнили на сегодня

Во вторник, 6 августа Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Рыбачок подвёла итоги выступлений.

"Свой минимум выполнили на сегодня: вышли в полуфинал. Готовимся к одиночке. В принципе довольны.

Разница между Играми в Париже и Токио? Не скажу, что это худший канал. Нам нравится вода, что полные трибуны, потому что в Токио были пустые из-за коронавируса. А сейчас их полно, все болеют и переживают. Это очень сильно чувствуется, придает мотивации.

В принципе большинство лодок на второй половине дистанции уже начинают терпеть, а мы наоборот только начинаем разгоняться. Мы довольны.

На последнем сборе перед Олимпийскими играми вышли один раз в двойке и на этом все. Следующий - в воскресенье, на этом все. У нас нет проблем подстроиться друг под друга, чувствуем хорошо и хорошая работа. Тренер доволен и мы довольны.

Не чувствую, что был какой-то перерыв в двойке, что мой маленький ребенок дома. Довольна работой, которую выполнила в течение года, довольна гонками. Работаем, настраиваемся на хороший результат".