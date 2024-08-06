  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Рыбачок: Свой минимум выполнили на сегодня
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рыбачок: Свой минимум выполнили на сегодня

Олимпиада

Украинки вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Рыбачок: Свой минимум выполнили на сегодня

Фото - Анастасія Рибачок

Новина українською

Во вторник, 6 августа Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Рыбачок подвёла итоги выступлений.

"Свой минимум выполнили на сегодня: вышли в полуфинал. Готовимся к одиночке. В принципе довольны.

Разница между Играми в Париже и Токио? Не скажу, что это худший канал. Нам нравится вода, что полные трибуны, потому что в Токио были пустые из-за коронавируса. А сейчас их полно, все болеют и переживают. Это очень сильно чувствуется, придает мотивации.

В принципе большинство лодок на второй половине дистанции уже начинают терпеть, а мы наоборот только начинаем разгоняться. Мы довольны.

На последнем сборе перед Олимпийскими играми вышли один раз в двойке и на этом все. Следующий - в воскресенье, на этом все. У нас нет проблем подстроиться друг под друга, чувствуем хорошо и хорошая работа. Тренер доволен и мы довольны.

Не чувствую, что был какой-то перерыв в двойке, что мой маленький ребенок дома. Довольна работой, которую выполнила в течение года, довольна гонками. Работаем, настраиваемся на хороший результат".

По теме
yellow-arrow
Ярослав Ткач: Немножко отдыхаем и готовимся к чемпионату Европы
yellow-arrow
Скалолазка Казбекова о трассах на Олимпиаде: Не очень отличались от ОКС, может немножко сложнее, но уровень хороший
yellow-arrow
Олимпиада. Дуэт Кухарик-Трунов выбывают из соревнований в гребле на байдарке-двойке
Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости