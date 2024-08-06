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Ярослав Ткач: Немножко отдыхаем и готовимся к чемпионату Европы
Украинец потерпел поражение в 1/8 финала
Фото: Getty Images
Украинский спортсмен Ярослав Ткач не прошел в четвертьфинал Олимпиады-2024 в скалолазании на скорость.
После дебюта на Олимпиаде спортсмен дал комментарий, в котором поделился эмоциями после минимального поражения в 1/8 финала,
О поражении в 1/8 финала
"0.01 секунды проиграна, да? Очень сложно. Знаю, что мог лучше. Но надо было еще лучше заходить с квалификации и тогда бы могло иначе сложиться".
О противостоянии с французом Бассой Мавемом
"Насколько было сложно против француза из-за поддержки болельщиков? Конечно, это чувствуется, но не сказать, что он сильнейший противник. Это даже немного помогает включиться".
"Как это соревноваться против Басси Мавема? Это легендарный спортсмен, он в этом виде спорта самый титулованный, самый старший. Это очень большая честь с ним бежать".
Об уровне соревнований на Олимпиаде
"Что значит для меня участие на Олимпиаде? Это совсем другой уровень, только отобраться сюда - это как чемпионат мира выиграть, невероятно сложно было. Проделали сложный путь, и я рад, что смог просто сюда отобраться".
О дальнейших планах
"Немножко отдыхаем и готовимся к чемпионату Европы, который будет в конце месяца. После этого будет еще Кубок мира, и мы попробуем командой отобраться на Всемирные игры-2025. Этот последний этап Кубка мира является отборочным".
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