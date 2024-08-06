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14-летняя австралийская скейтбордистка взяла золото Олимпиады-2024
Спортсменка лидировала с уверенным отрывом
Фото: olympics.com
14-летняя австралийская скейтбордистка Ариса Трю завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Серебро досталось 15-летней японке Коконе Хираки. Тройку лучших замкнула 16-летняя британка Скай Браун.
Интересно, что пьедестал Парижа в данной дисциплине на две трети составили скейтбордистки, завоевавшие медали на Играх-2020 в Токио (Япония). Тогда Хираки и Браун также завоевали серебро и бронзу, а золото выиграла японка Сакура Ёсодзуми, которой на ОИ-2024 не удалось преодолеть квалификационный раунд (она стала 10-й, а в финал вышли восемь лучших).
Скейтбординг. Олимпиада-2024, Париж. Парк. Финал. Женщины:
1. Ариса Трю (Австралия) – 93,18 балла.
2. Кокона Хираки (Япония) – 92,63.
3. Скай Браун (Великобритания) – 92,31.
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