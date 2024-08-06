Анна Рыжикова покидает Олимпиаду-2024

Украинская бегунья Анна Рыжикова завершила выступления на Олимпийских играх-2024 по итогам полуфинала женских стартов на 400 метров с барьерами.

Установив личный рекорд сезона (54.95 секунды) в утешительном старте, Рыжикова не смогла отобраться в финал Олимпиады-2024(55.65 секунды).

Напомним, что в полуфинал бронзовая призерка Лондона-2012 попала после второго места в утешительном забеге 5 августа.