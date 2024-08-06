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Анна Рыжикова покидает Олимпиаду-2024

Олимпиада

Украинка не смогла пробиться в финал на дистанции 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова покидает Олимпиаду-2024

Фото: TCH

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Украинская бегунья Анна Рыжикова завершила выступления на Олимпийских играх-2024 по итогам полуфинала женских стартов на 400 метров с барьерами.

Установив личный рекорд сезона (54.95 секунды) в утешительном старте, Рыжикова не смогла отобраться в финал Олимпиады-2024(55.65 секунды).

Напомним, что в полуфинал бронзовая призерка Лондона-2012 попала после второго места в утешительном забеге 5 августа.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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