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Коул Хокер установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 м

Олимпиада
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Легкоатлет добыл победу в напряженной борьбе

Коул Хокер установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 м

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский легкоатлет Коул Хокер сенсационно выиграл забег на 1500 м в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Спортсмен пришел к финишу за 3:27.65 и установил новый олимпийский рекорд.

Главный претендент на золото Олимпиады, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен остался без медали в данной дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым (3.28,24).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новый олимпийский рекорд).

2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79.

3. Яред Нагьюз (США) — 3.27,80.

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Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал именно Ингебригтсену (3.28,32). Он установил его 7 августа на Олимпиаде-2020 в Токио.

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