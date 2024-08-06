День 11-й олимпийский. Украина. Ливач сохраняет шансы на бронзу, каноистки в полуфинале, роковые 0.01 секунды в скалолазании

11-й полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 обошелся для Украины без наград. Наши спортсмены не участвовали ни в одной дисциплине, где разыгрывались медали во вторник.

Сегодня начались соревнования у гребцов на байдарках и каноэ. В частности, серебряные призеры Олимпиады в Токио Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стартовали в квалификации каноэ-двойки на дистанции 500 м. Украинкам было достаточно занять первые два места, чтобы напрямую попасть в полуфинал. Нашим спортсменкам это удалось сделать, а на финише они пропустили только китайский дуэт Сюй Шисяо/Сунь Менья. Полуфинальные и финальные заезды состоятся 9 августа.

Также в стадию ½ финала отобрались наши спортсмены на байдарках-четверках на дистанции 500 м. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин, Игорь Трунов не сумели попасть в эту стадию непосредственно через квалификацию. Им пришлось дополнительно стартовать еще в четвертьфинале. Они финишировали третьими в своем заезде и этого было достаточно, чтобы продолжить борьбу за медали на этой дистанции. Также Олег Кухарик и Игорь Трунов соревновались на байдарках-двойках, 500 м. Им, к сожалению, не удалось пробиться в полуфинал ни через квалификацию, ни через ¼ финала. Они финишировали в своем заезде шестыми и теперь сосредоточатся только на четверке. Возможно на такой результат повлияло то, что для них это был четвертый старт в течение нескольких часов и усталость могла сказаться.

В легкой атлетике принимали участие два наших спортсмена. Анна Рыжикова в полуфинале на дистанции 400 м с барьерами финишировала седьмой со временем 55.65 сек. и этот результат не позволил ей попасть в финал. Подобная неудача произошла с Артуром Фельфнером по метанию копья. Легкоатлет метнул снаряд на 81.84 м и занял 15-е место в квалификации. Этот результат не позволил спортсмену обеспечить себе участие в финале. В итоге оба наших легкоатлета прекращают участие на Олимпиаде-2024.

Наши борцы продолжают свои соревнования в Париже. Сегодня на ковер в вольной борьбе вышла Оксана Ливач. Украинка в 1/8 финала весовой категории до 50 кг одержала техническую победу над представительницей Узбекистана Актенге Кевнимжаевой. Впрочем, уже в четвертьфинале украинка в упорной борьбе уступила представительнице Индии Винеш Винеши (7:5). Оксана Ливач будет иметь шанс получить бронзовую медаль, поскольку ее обидчица вышла в финал. Украинка 7 августа продолжит борьбу в утешительном раунде против японки Сусаки Юи.

Также в этот день соревновались наши скалолазы. Ярослав Ткач в "скорости" выбыл из соревнований уже в первом раунде, проиграв лишь 0.01 секунды(!) французу Басса Мавему. Результат украинца 5.17 секунды и для него эта Олимпиада уже завершена, а соперник продолжит свое путешествие к медали в четвертьфинале. Евгения Казбекова в первой части полуфинала в боулдеринге заняла 14-е место, где она набрала 39.5 очков. Спортсменка еще будет соревноваться в "трудности" и украинка сохраняет теоретические шансы на попадание в восьмерку лучших, поскольку именно они будут бороться за медали в финале этого многоборья.

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