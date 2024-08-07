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Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 12

Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

6 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 12 украинцев, из которых четверо будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят гребцы Мария Повх и Павел Алтухов, борцы Парвиз Насибов, Жан Беленюк и Оксана Ливач, боксер Александр Хижняк сразится в финале за золото и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 7 августа (с участием украинцев):

08:30. Легкая атлетика. Иван Банзерук, Анна Шевчук: эстафетная ходьба, финал

10:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мария Повх: байдарка-одиночка, 500 м, квалификация

11:05. Легкая атлетика. Андрей Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавский: прыжки в высоту, квалификация

12:00. Борьба. Оксана Ливач: вольная борьба, до 50 кг, утешительные схватки

12:30. Борьба. Парвиз Насибов: греко-римская борьба, до 67 кг, 1/8 финала

12:30. Борьба. Жан Беленюк: греко-римская борьба, до 87 кг, 1/8 финала

12:40. Гребля на байдарках и каноэ. Павел Алтухов: каноэ-одиночка, 1000 м, квалификация

13:50. Борьба. Мужчины, греко-римская борьба, до 67 кг, 1/4 финала

13:50. Борьба. Мужчины, греко-римская борьба, до 87 кг, 1/4 финала

14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, четвертьфинал

15:10. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м, четвертьфинал

16:00. Прыжки в воду. Виктория Кесарь: прыжки с 3-метрового трамплина, одиночный турнир, квалификация

19:15. Борьба. Мужчины, греко-римская борьба, до 67 кг, полуфинал

19:35. Борьба. Мужчины, греко-римская борьба, до 87 кг, полуфинал

21:50. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 50 кг, бронзовые схватки

23:51. Бокс. Александр Хижняк, до 80 кг, финал

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