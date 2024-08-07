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Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
Лавский и Проценко не прошли квалификацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня проходила квалификация прыжков в высоту среди мужчин. Спортсменам надо было выполнить отборочный норматив (2.29 метра) или не менее 12 легкоатлетов проходили в финал с лучшими результатами.
Среди участников были украинцы Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко. Последний не смог преодолеть с трех попыток стартовую высоту 2.15 м и довольно быстро прекратил борьбу в квалификации. Лавский позже присоединился к Проценко, когда не сумел преодолеть высоту 2.20 м. Последним среди наших оставался Олег Дорощук, который со второй попытки взял 2.24 м. Этого хватило для того, чтобы он занял 11-е место и обеспечил себе участие в финале.
Добавим, что Олег Дорощук будет соревноваться за медали 10 августа в 20:00 по киевскому времени.
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