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Олимпиада. Мария Повх будет соревноваться в полуфинале в гребле на байдарке-одиночке

Олимпиада

Украинка отобралась со второй попытки

Олимпиада. Мария Повх будет соревноваться в полуфинале в гребле на байдарке-одиночке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м. В этой дисциплине также принимала участие украинка Мария Повх.

Украинка сначала не сумела отобраться в полуфинал напрямую из-за квалификации. Впрочем, уже в четвертьфинале Мария Повх финишировала третьей с результатом 1:52.09. Это обеспечило гребчице участие в полуфинале этой дисциплины.

Добавим, что следующий заезд с участием Марии Повх состоится 10 августа в 11:30 по киевскому времени.

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