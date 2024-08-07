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Олимпиада. Мария Повх будет соревноваться в полуфинале в гребле на байдарке-одиночке
Украинка отобралась со второй попытки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м. В этой дисциплине также принимала участие украинка Мария Повх.
Украинка сначала не сумела отобраться в полуфинал напрямую из-за квалификации. Впрочем, уже в четвертьфинале Мария Повх финишировала третьей с результатом 1:52.09. Это обеспечило гребчице участие в полуфинале этой дисциплины.
Добавим, что следующий заезд с участием Марии Повх состоится 10 августа в 11:30 по киевскому времени.
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