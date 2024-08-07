Олимпиада. Мария Повх будет соревноваться в полуфинале в гребле на байдарке-одиночке

Сегодня стартовали соревнования в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м. В этой дисциплине также принимала участие украинка Мария Повх.

Украинка сначала не сумела отобраться в полуфинал напрямую из-за квалификации. Впрочем, уже в четвертьфинале Мария Повх финишировала третьей с результатом 1:52.09. Это обеспечило гребчице участие в полуфинале этой дисциплины.

Добавим, что следующий заезд с участием Марии Повх состоится 10 августа в 11:30 по киевскому времени.