Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубинец Михаин Лопес первым в истории борьбы на Олимпийских играх выиграл пять золотых медалей
Большое достижение для спортсмена в этом виде спорта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаин Лопес - 41-летний борец, выигрывавший все четыре предыдущие Олимпиады. После своего дебюта на Играх-2004 в Афинах на пятом месте, в Пекине и Лондоне он выигрывал золото в весе 120 кг, а в Рио и Токио - в весе 130 кг. Кубинец не участвовал ни в одном соревновании с момента победы на Играх-2020. Он попал на Олимпиаду-2024 благодаря своему партнеру, Оскару Пино, который завоевал квоту для страны на Чемпионате мира-2023, однако в Париж так и не поехал.
Далее уже в финале Игр-2024 Михаин Лопес одолел представителя Чили, кубинца по происхождению, Ясмани Акосту. Кубинский борец выиграл поединок со счетом 6:0. Благодаря такому результату Михаин Лопес стал первым спортсменом в истории, который выиграл пять золотых медалей на Олимпийских играх во всех видах борьбы.
Стоит отметить, что для кубинца это была последняя Олимпиада, поскольку он объявил о завершении своей карьеры.
Популярное сейчас
- "Ярмоленко – легенда, Дессерс – герой". Динамо – Рейнджерс. Обзор послематчевой британской прессы
- Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Динамо – Рейнджерс 1:1. Киевляне теряют победу на 90+4 минуте
- Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Обидная ничья Динамо, новая работа Луческу, трансфер Альвареса за 95 млн. Главные новости за 6 августа