Кубинец Михаин Лопес первым в истории борьбы на Олимпийских играх выиграл пять золотых медалей

Михаин Лопес - 41-летний борец, выигрывавший все четыре предыдущие Олимпиады. После своего дебюта на Играх-2004 в Афинах на пятом месте, в Пекине и Лондоне он выигрывал золото в весе 120 кг, а в Рио и Токио - в весе 130 кг. Кубинец не участвовал ни в одном соревновании с момента победы на Играх-2020. Он попал на Олимпиаду-2024 благодаря своему партнеру, Оскару Пино, который завоевал квоту для страны на Чемпионате мира-2023, однако в Париж так и не поехал.

Далее уже в финале Игр-2024 Михаин Лопес одолел представителя Чили, кубинца по происхождению, Ясмани Акосту. Кубинский борец выиграл поединок со счетом 6:0. Благодаря такому результату Михаин Лопес стал первым спортсменом в истории, который выиграл пять золотых медалей на Олимпийских играх во всех видах борьбы.

Стоит отметить, что для кубинца это была последняя Олимпиада, поскольку он объявил о завершении своей карьеры.