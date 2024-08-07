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Спортивная ходьба. Банзерук и Оляновская заняли 17-е место в финале смешанной марафонской эстафеты
Наши спортсмены были очень далеки от пьедестала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются разыгрываться медали в легкой атлетике. Сегодня в финале спортивной ходьбы смешанной марафонской эстафеты приняли участие наши спортсмены Иван Банзерук и Людмила Оляновская.
Украинский дуэт не сумел побороться за медали, заняв 17-е место в этой дисциплине, отстав от победителей соревнований на 11 минут и 39 секунд. Олимпийскими чемпионами стали представители Испании Альваро Мартин/Мария Перес, которые финишировали со временем в 2 часа 50 минут и 31 секунду, вторыми стали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо/Гленда Морехон, проиграв победителям 51 секунду. Тройку призеров замкнул австралийский дуэт Ридиан Коул/Джемайма Монтаг, которые отстали от испанцев на 1 минуту и 7 секунд.
Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.
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