Спортивная ходьба. Банзерук и Оляновская заняли 17-е место в финале смешанной марафонской эстафеты

Продолжаются разыгрываться медали в легкой атлетике. Сегодня в финале спортивной ходьбы смешанной марафонской эстафеты приняли участие наши спортсмены Иван Банзерук и Людмила Оляновская.

Украинский дуэт не сумел побороться за медали, заняв 17-е место в этой дисциплине, отстав от победителей соревнований на 11 минут и 39 секунд. Олимпийскими чемпионами стали представители Испании Альваро Мартин/Мария Перес, которые финишировали со временем в 2 часа 50 минут и 31 секунду, вторыми стали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо/Гленда Морехон, проиграв победителям 51 секунду. Тройку призеров замкнул австралийский дуэт Ридиан Коул/Джемайма Монтаг, которые отстали от испанцев на 1 минуту и 7 секунд.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.