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Греко-римская борьба. Жан Беленюк в 1/8 финала одолел представителя Китая Цянь Хайтао
Украинец продолжит сегодня борьбу в четвертьфинале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 87 кг сегодня имел старт Жан Беленюк.
Украинец одержал победу (7:1) над китайцем Цянь Хайтао в 1/8 финала. Жан Беленюк после первого периода сделал несколько накатов и это позволило нашему спортсмену выйти в следующую стадию соревнований.
Теперь украинский борец в четвертьфинале в 13:50 встретится с представителем Казахстана Нурсултаном Турсиновым.
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