Греко-римская борьба. Жан Беленюк в 1/8 финала одолел представителя Китая Цянь Хайтао

Продолжаются соревнования в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 87 кг сегодня имел старт Жан Беленюк.

Украинец одержал победу (7:1) над китайцем Цянь Хайтао в 1/8 финала. Жан Беленюк после первого периода сделал несколько накатов и это позволило нашему спортсмену выйти в следующую стадию соревнований.

Теперь украинский борец в четвертьфинале в 13:50 встретится с представителем Казахстана Нурсултаном Турсиновым.