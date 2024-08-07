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Греко-римская борьба. Жан Беленюк в 1/8 финала одолел представителя Китая Цянь Хайтао

Олимпиада

Украинец продолжит сегодня борьбу в четвертьфинале

Греко-римская борьба. Жан Беленюк в 1/8 финала одолел представителя Китая Цянь Хайтао

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024. В весовой категории до 87 кг сегодня имел старт Жан Беленюк.

Украинец одержал победу (7:1) над китайцем Цянь Хайтао в 1/8 финала. Жан Беленюк после первого периода сделал несколько накатов и это позволило нашему спортсмену выйти в следующую стадию соревнований.

Теперь украинский борец в четвертьфинале в 13:50 встретится с представителем Казахстана Нурсултаном Турсиновым.

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