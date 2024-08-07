Греко-римская борьба. Парвиз Насибов на последних секундах вырвал победу у сербского борца и вышел в четвертьфинал

Сегодня стартовал на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов. Украинец в 1/8 финала весовой категории до 67 кг противостоял сербу Мате Немешу.

Насибов имел преимущество над соперником с самого начала поединка. Впрочем, во втором периоде Немеш перехватил инициативу и получил два очка. Казалось, что Парвиз близок к поражению, но наш борец сумел выполнить результативное действие и вырвать победу у серба. В итоге 3:2 и по очкам в четвертьфинал дальше шагает именно Насибов.

Теперь украинский борец в следующей стадии встретится с представителем Кыргызстана Амантуром Исмаиловым. Поединок состоится сегодня в 13:50 по киевскому времени.