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Греко-римская борьба. Парвиз Насибов на последних секундах вырвал победу у сербского борца и вышел в четвертьфинал
Наш спортсмен продолжит свой путь к очередной олимпийской медали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовал на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов. Украинец в 1/8 финала весовой категории до 67 кг противостоял сербу Мате Немешу.
Насибов имел преимущество над соперником с самого начала поединка. Впрочем, во втором периоде Немеш перехватил инициативу и получил два очка. Казалось, что Парвиз близок к поражению, но наш борец сумел выполнить результативное действие и вырвать победу у серба. В итоге 3:2 и по очкам в четвертьфинал дальше шагает именно Насибов.
Теперь украинский борец в следующей стадии встретится с представителем Кыргызстана Амантуром Исмаиловым. Поединок состоится сегодня в 13:50 по киевскому времени.
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