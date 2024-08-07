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Ливач будет бороться сразу за бронзу. Обидчицу украинки дисквалифицировали из-за того, что не уложилась в лимит веса

Олимпиада
Обновлено

У нашей спортсменки будет только один шанс

Ливач будет бороться сразу за бронзу. Обидчицу украинки дисквалифицировали из-за того, что не уложилась в лимит веса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Оксана Ливач в четвертьфинале уступила представительнице Индии Винеш Винеш (7:5). Обидчица украинки позже вышла в финал и казалось, что наша спортсменка будет бороться в утешительном раунде, но здесь не обошлось без сюрпризов.

Как сообщает Суспільне Спорт, Винеш Винеш дисквалифицировали из-за того, что она не уложилась в лимит веса до 50 кг. Представительница Индии завершает Олимпиаду-2024 без награды, вместо нее за золото поборется американка Сара Энн Гильдебрандт, которая проиграла в полуфинале.

Соперницей Оксаны Ливач станет японка Сусаки Юи, действующая олимпийская чемпионка. Поединок за бронзу с участием украинки состоится вечером, примерно в 21:50 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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