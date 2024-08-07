Олимпиада. Павел Алтухов выбыл из соревнований в гребле на каноэ-одиночке

Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 м. В этой дисциплине также принимал участие наш спортсмен Павел Алтухов.

Сначала наш каноист выступил неудачно в квалификации, но он имел шанс на попадание в 1/2 финала через четвертьфинальные заезды. Для продолжения выступлений на Олимпиаде, Павел Алтухов должен был занять первые два места. Впрочем, украинский каноист в своем заезде занял третий результат со временем 3:51.58. Таким образом, Павел Алтухов не вышел в полуфинал и выбывает из соревнований.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.