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Олимпиада. Павел Алтухов выбыл из соревнований в гребле на каноэ-одиночке

Олимпиада

Украинец со второй попытки не сумел попасть в полуфинал

Олимпиада. Павел Алтухов выбыл из соревнований в гребле на каноэ-одиночке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 м. В этой дисциплине также принимал участие наш спортсмен Павел Алтухов.

Сначала наш каноист выступил неудачно в квалификации, но он имел шанс на попадание в 1/2 финала через четвертьфинальные заезды. Для продолжения выступлений на Олимпиаде, Павел Алтухов должен был занять первые два места. Впрочем, украинский каноист в своем заезде занял третий результат со временем 3:51.58. Таким образом, Павел Алтухов не вышел в полуфинал и выбывает из соревнований.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.

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