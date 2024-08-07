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Насибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев

Олимпиада

Борцы находятся в шаге от олимпийских наград

Насибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Парвиз Насибов и Жан Беленюк сумели дойти до полуфинала по греко-римской борьбе. Они присоединились к Оксане Ливач, которая в вечерней сессии будет бороться за бронзу в женской борьбе.

Расписание схваток с участием украинских борцов в вечерней сессии (среда, 7 августа):

19:15. Парвиз Насибов - Хасрат Джаваров (полуфинал, весовая категория до 67 кг)

19:45. Жан Беленюк - Алиреза Мохмадипиани (полуфинал, весовая категория до 87 кг)

Около 22:20. Оксана Ливач - Юи Сусаки (поединок за бронзу Олимпиады, весовая категория до 50 кг)

Прямая трансляция будет происходить на сайте Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного и телеканале Суспільне Спорт.

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