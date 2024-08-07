Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Насибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев
Борцы находятся в шаге от олимпийских наград
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Парвиз Насибов и Жан Беленюк сумели дойти до полуфинала по греко-римской борьбе. Они присоединились к Оксане Ливач, которая в вечерней сессии будет бороться за бронзу в женской борьбе.
Расписание схваток с участием украинских борцов в вечерней сессии (среда, 7 августа):
19:15. Парвиз Насибов - Хасрат Джаваров (полуфинал, весовая категория до 67 кг)
19:45. Жан Беленюк - Алиреза Мохмадипиани (полуфинал, весовая категория до 87 кг)
Около 22:20. Оксана Ливач - Юи Сусаки (поединок за бронзу Олимпиады, весовая категория до 50 кг)
Прямая трансляция будет происходить на сайте Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного и телеканале Суспільне Спорт.
Популярное сейчас
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Лунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча
- Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Финал прыжков в высоту. Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Вратарь армянского клуба забил со своей половины поля