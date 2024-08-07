Насибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев

Сегодня Парвиз Насибов и Жан Беленюк сумели дойти до полуфинала по греко-римской борьбе. Они присоединились к Оксане Ливач, которая в вечерней сессии будет бороться за бронзу в женской борьбе.

Расписание схваток с участием украинских борцов в вечерней сессии (среда, 7 августа):

19:15. Парвиз Насибов - Хасрат Джаваров (полуфинал, весовая категория до 67 кг)

19:45. Жан Беленюк - Алиреза Мохмадипиани (полуфинал, весовая категория до 87 кг)

Около 22:20. Оксана Ливач - Юи Сусаки (поединок за бронзу Олимпиады, весовая категория до 50 кг)

Прямая трансляция будет происходить на сайте Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного и телеканале Суспільне Спорт.