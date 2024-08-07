Проценко: Готовность была, не удалось распрыгаться

На Олимпиаде-2024 состоялись последние квалификационные соревнования с участием украинцев - мужские прыжки в высоту. Там соревновались сразу три украинца: Олег Дорощук, Владислав Лавский и Андрей Проценко.

Квалификацию на Олимпиаде Проценко завершил без результата. И этим продолжил негативную серию выступлений в сезоне-2024: в летней части сезона 36-летний легкоатлет не брал планку выше 2.17 метра.

После квалификации украинский легкоатлет дал комментарий, где рассказал об эмоциях от выступления.

О выступлении в квалификации Олимпиады-2024

"Что не удалось? Не удалось взять начальную [высоту]. Это очень огорчает. Готовность была, не удалось распрыгаться. Не повезло с сектором, с моей ноги прыгали только двое, и судьи на это не обращали внимание. В основном все прыгали с другой ноги, а я махал. Но это не оправдание, прыгать мог. Очень хотелось попасть в финал, чтобы закончить этот сезон на хорошей ноте".

О разнице между Олимпиадой в Париже и предыдущими

"Я был моложе, мне не надо было так долго распрыгиваться. Все иначе было, но организм, подготовка, соревнования - все меняется со временем. Надо иначе. Раньше мне одного прыжка было достаточно, и ситуация, которая была [в квалификации], мне бы не мешала. А [в квалификации] мне было нужно больше распрыгиваться, а я не смог, хотя времени было достаточно. Потом распрыгивался уже на начальной высоте, казалось все удается, хорошая первая попытка, на второй поджался. Третью попытку отпустил, но она [планка] упала".

О характеристике отборочного цикла после Олимпиады-2020

"После Токио у меня была хорошая готовность, там [на Олимпиаде] я немножко не реализовался. А потом началась война и все, я думал на этом спортивная карьера закончена. Как я уже говорил много раз, начал тренироваться просто для себя, чтобы держать в форме. А потом удачное выступление на чемпионате мира, нас многие поддерживали. Сейчас эта поддержка угасает, мы постоянно в разъездах, и это не добавляет нам плюсов. Маму я не видел год, отца - с началом войны. Очень скучаю, может сейчас воспользуюсь возможность и поеду навестить".

О дальнейших планах

"Это конец сезона. У меня проблемы с коленом, буду ехать проверяться и консультироваться, что дальше".