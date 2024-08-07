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Где и когда смотреть бой Хижняка за золото Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Украинский боксер поборется за медаль

Где и когда смотреть бой Хижняка за золото Олимпиады-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в карьере проведет бой в финале Олимпиады-2024. В поединке за чемпионство он сразится против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.

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Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.

Прямая трансляция Хижняк — Оралбай запланирована на 23:51 по киевскому времени на сайте и телеканале Суспільне Спорт на всех платформах.

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Телетрансляція півфіналів Олімпіади-2024
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