Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где и когда смотреть бой Хижняка за золото Олимпиады-2024
Украинский боксер поборется за медаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в карьере проведет бой в финале Олимпиады-2024. В поединке за чемпионство он сразится против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.
- Більше новин зі світу спорту читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.
Прямая трансляция Хижняк — Оралбай запланирована на 23:51 по киевскому времени на сайте и телеканале Суспільне Спорт на всех платформах.
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту