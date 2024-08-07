Где и когда смотреть бой Хижняка за золото Олимпиады-2024

Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в карьере проведет бой в финале Олимпиады-2024. В поединке за чемпионство он сразится против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.

Більше новин зі світу спорту читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.

Прямая трансляция Хижняк — Оралбай запланирована на 23:51 по киевскому времени на сайте и телеканале Суспільне Спорт на всех платформах.