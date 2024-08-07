Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
Теперь украинец поборется за бронзу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк поборется за бронзу Олимпийских игр по греко-римской борьбе (вес до 87 кг).
В полуфинальной схватке украинец не смог преодолеть представителя Ирана Алиреза Мохмадипиани.
За бронзу Беленюк будет соревноваться в четверг, 8 августа.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Днепра-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн