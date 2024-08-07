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Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Теперь украинец поборется за бронзу

Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Жан Беленюк поборется за бронзу Олимпийских игр по греко-римской борьбе (вес до 87 кг).

В полуфинальной схватке украинец не смог преодолеть представителя Ирана Алиреза Мохмадипиани.

За бронзу Беленюк будет соревноваться в четверг, 8 августа.

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