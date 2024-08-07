Экс-украинец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024

Экс-украинец Семен Новиков вышел в финал Олимпиады-2024. Он выступал в весовой категории до 87 кг. Теперь он встретится с иранцем Алирезой Мохмадипиани, которому уступил Жан Беленюк в полуфинале.

Напомним, что ранее Новиков представлял на международных соревнованиях сборную Украины, в составе которой выиграл Евро-2020.

Уже в 2023 году он сменил спортивное гражданство и выступает за Болгарию.