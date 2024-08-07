Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-украинец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024
Сейчас он выступает за Болгарию
Фото: instagram.com/semen_wrestler
Экс-украинец Семен Новиков вышел в финал Олимпиады-2024. Он выступал в весовой категории до 87 кг. Теперь он встретится с иранцем Алирезой Мохмадипиани, которому уступил Жан Беленюк в полуфинале.
Напомним, что ранее Новиков представлял на международных соревнованиях сборную Украины, в составе которой выиграл Евро-2020.
Уже в 2023 году он сменил спортивное гражданство и выступает за Болгарию.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024
- Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Путин о ситуации в Курской области: Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн