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Олимпиада-2024. Оксана Ливач уступила в схватке за бронзу
Украинка без шансов уступила сопернице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оксана Ливач проиграла бронзовую схватку Олимпиады-2024 в борьбе.
Украинка потерпела поражение 0:10 от японки Юи Сусаки.
Стоит отметить, что Ливач второй раз подряд на Олимпийских играх проигрывает в схватке за бронзовую медаль.
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