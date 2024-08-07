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Олимпиада-2024. Оксана Ливач уступила в схватке за бронзу

Олимпиада
Обновлено

Украинка без шансов уступила сопернице

Олимпиада-2024. Оксана Ливач уступила в схватке за бронзу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Оксана Ливач проиграла бронзовую схватку Олимпиады-2024 в борьбе.

Украинка потерпела поражение 0:10 от японки Юи Сусаки.

Стоит отметить, что Ливач второй раз подряд на Олимпийских играх проигрывает в схватке за бронзовую медаль.

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