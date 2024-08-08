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Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр

Олимпиада

Одолел казахстанца

Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Хижняк добыл золото Олимпиады-2024 в Париже.

Для него это вторые Олимпийские игры в карьере.

В поединке за чемпионство он сразился против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.

Первый раунд остался за Александром, второй - за Нурбеком. Третий решающий тоже забрал украинец.

Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
08.08.2024 в 00:53
Ну теперь в профи прямая дорога. Саня рубиться любит, а в профи любят махач.
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Комментарии 7
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Вarcelinius
08.08.2024 в 00:53
Ну теперь в профи прямая дорога. Саня рубиться любит, а в профи любят махач.
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0
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Вarcelinius
08.08.2024 в 00:44
В натуре танк этот Хижняк. Прёт напролом ничтоже сумняшеся.
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Будєм разбіратся (Київ)
08.08.2024 в 00:35
Красава цей Полтавський Танк)) Коли дивишся бої Усика , то це тактика, робота ніг , розрахунок. А Хижняк це рабочє-крєстьянскій махач біля сільського клубу. І комбайнер Саня на цій олімпіаді завалив пів-села.
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0
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Вarcelinius
08.08.2024 в 00:38
Хорошее сравнение, рабочє-крєстьянскій махач біля сільського клубу.
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2
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Будєм разбіратся (Київ)
08.08.2024 в 00:40
Ну інакше не скажеш))) Від душі так хлопець прикладається))
 
1
0
download1 (huyersk)
08.08.2024 в 00:31
Сашко, велика подяка, браво, потішив! Слава Україні!
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3
0
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Вarcelinius
08.08.2024 в 00:28
Я это видел. Последний раунд просто бимба! Саня молодец!
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