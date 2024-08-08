Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр

Украинский боксер Александр Хижняк добыл золото Олимпиады-2024 в Париже.

Для него это вторые Олимпийские игры в карьере.

В поединке за чемпионство он сразился против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.

Первый раунд остался за Александром, второй - за Нурбеком. Третий решающий тоже забрал украинец.

Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.