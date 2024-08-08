Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
Одолел казахстанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Хижняк добыл золото Олимпиады-2024 в Париже.
Для него это вторые Олимпийские игры в карьере.
В поединке за чемпионство он сразился против действующего чемпиона мира в весе до 80 кг, казахстанца Нурбека Оралбая.
Первый раунд остался за Александром, второй - за Нурбеком. Третий решающий тоже забрал украинец.
Всего в любительском боксе Хижняк провел 142 поединка, 125 из которых заканчивал победами. В активе Оралбая 58 побед из 72 боев.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
08.08.2024 в 00:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу, представитель конкурента Украины проиграл
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО
- Где и когда смотреть бой Хижняка за золото Олимпиады-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 7