День 12-й олимпийский. Украина. В боксе имеем золото, в борьбе гарантирована медаль, Ливач проиграла бой за бронзу

12-й полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил нам приятные медальные новости. Теперь Украина имеет третье золото, а в борьбе наш спортсмен будет соревноваться также будет соревноваться в финале.

Александр Хижняк не в своей родной весовой категории до 80 кг стал олимпийским чемпионом. "Полтавский танк" в очередной раз подтвердил свое прозвище, соревнуясь в финале с казахстанцем Нурбеком Оралбаем. Поединок был достаточно равным, но третий раунд в очередной раз показал насколько Хижняк является неудержимым, боксируя до самого конца боя. Этого нельзя было сказать о сопернике украинца, который просто не имел сил уже боксировать и наш спортсмен, по раздельному решению судей, оказался сильнее казахстанца. Это прекрасный результат для Хижняка, за что ему большая благодарность!

Вчера на ковер в женской борьбе вышла Оксана Ливач. Украинка утром должна была бороться в утешительном раунде, однако случился интересный инцидент. Ее обидчица в четвертьфинале Винеш Винеш получила дисквалификацию из-за того, что не уложилась в лимит веса до 50 кг. В итоге встреча Оксана Ливач с японкой Сусаки Юи стала автоматически поединком за бронзу и была перенесена на вечернюю сессию. В этой схватке с самого начала инициативу взяли трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио. Сусаки Юи раз за разом проводила приемы, которые добавляли ей баллы в копилку. Это все дошло до технической победы японки над Оксаной Ливач и украинка на второй Олимпиаде подряд остановилась в шаге от медали. Очень обидно...

В греко-римской борьбе тоже имели очень хороший день. В весовой категории до 67 кг Парвиз Насибов второй раз в своей карьере будет соревноваться в финале Олимпиады. Наш спортсмен сумел преодолеть на своем пути очень сильных соперников, а именно серба Мате Немеша (3:2), киргиза Амантура Исмаилова (7:6) и азербайджанца Хасрата Джафарова (3:3 с преимуществом украинца). Фактически во всех поединках украинец был вынужден отыгрываться и когда он это делал, то соперники просто не имели сил перевернуть схватку в свою пользу. Парвиз снова в финале и он серьезно настроен превзойти свой предыдущий результат в Токио, где он выиграл серебро. Жан Беленюк оказался в шаге от финала. В весовой категории до 87 кг наш опытный спортсмен на своем пути преодолел сопротивление китайца Цянь Хайтао (7:1) и казаха Нурсултана Турсинова (7:3). В полуфинальной схватке Беленюк уступил иранцу Алирезе Мохмадипиани и теперь украинец завтра будет бороться за бронзовую награду. Для Жана Беленюка это будет последний поединок в его профессиональной карьере и он точно захочет закончить ее на мажорной ноте, с медалью на руках.

Виктория Кесарь имела квалификацию по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В полуфинал проходили 18 спортсменок с лучшими суммарными оценками. Украинка неудачно выполнила свою программу прыжков, где от судей в целом получила 217.75 баллов. В итоге Виктория Кесарь заняла предпоследнее, 27-е место, и выбыла из соревнований.

Среди гребцов принимали участие два наших представителя. Мария Повх со второй попытки попала в полуфинал на байдарке-одиночке (дистанция 500 м). Сначала ей не удалось из-за квалификации туда отобраться, но уже в ¼ финала она заняла третье место, что позволило ей пройти в следующий раунд соревнований. Таким результатом не может похвастаться Павел Алтухов. Он также имел две попытки (квалификация и четвертьфинал) для попадания в полуфинал на каноэ-одиночке 1000 м, но этим шансом он не воспользовался. Алтухов в своем решающем заезде занял третье место, которое не давало пропуск в следующий раунд соревнований. К сожалению, для Павла Олимпиада уже закончилась.

В спортивной ходьбе принимали участие Иван Банзерук и Людмила Оляновская. Они соревновались в финале смешанной марафонской эстафеты, которая была впервые представлена на Олимпийских играх. Наша пара с самого начала была далека от пьедестала и наши спортсмены показали 17-й результат на этих соревнованиях.

Также состоялась квалификация по прыжкам в высоту среди мужчин. В этой дисциплине участвовали Андрей Проценко, Владислав Лавский и Олег Дорощук. Проценко и Лавский не сумели показать хороший результат (первый не взял стартовую высоту 2.15 м, второй остановился на 2.20 м). Зато Дорощук со второй попытки взял высоту 2.24 м и позже оказалось, что этого было достаточно для продолжения соревнований дальше. В итоге Олег занял 11-е место в квалификации и он будет соревноваться в финале этой дисциплины.

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