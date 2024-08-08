Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг
Олимпийские игры-2024, День 13
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
8 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых немалая часть будет бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят каноистки Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, борцы Парвиз Насибов, Жан Беленюк, Алина Грушина и Василий Михайлов, тяжелоатлетка Камила Конотоп и другие.
- Больше новостей из мира спорта читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Вашему вниманию расписание соревнований на 8 августа (с участием украинцев):
11:00. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук: личное многоборье, квалификация, первая часть
11:00. Скалолазание. Евгения Казбекова: многоборье, трудность, полуфинал
11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок: каноэ-одиночка, 200 м, квалификация
12:00. Современное пятиборье. Александр Товкай, Владислав Чекан: раунд фехтования
12:30. Борьба. Алина Грушина: вольная борьба, до 57 кг, 1/8 финала
12:30. Борьба. Василий Михайлов: вольная борьба, до 86 кг, 1/8 финала
12:50. Гребля на байдарках и каноэ. Даниил Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов: байдарка-четверка, 500 м, полуфинал
14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, финал
15:30. Современное пятиборье. Валерия Пермикина: раунд фехтования
16:00. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук: личное многоборье, квалификация, вторая часть
16:00. Тяжелая атлетика. Камила Конотоп: до 59 кг, финал
19:35. Борьба. Мужчины, вольная борьба, до 86 кг, полуфинал
19:55. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 57 кг, полуфинал
20:55. Борьба. Парвиз Насибов: греко-римская борьба, до 67 кг, финал
21:05. Борьба. Жан Беленюк: греко-римская борьба, до 87 кг, бронзовые схватки
Популярное сейчас
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
- ЛЧ. Чехия сильна: вице-чемпион уверенно одолел Унион Сент-Жилуаз, норвежцы бьют чемпиона Польши