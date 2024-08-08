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Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 13

Олимпиада-2024. День 13. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

8 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев, из которых немалая часть будет бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят каноистки Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, борцы Парвиз Насибов, Жан Беленюк, Алина Грушина и Василий Михайлов, тяжелоатлетка Камила Конотоп и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 8 августа (с участием украинцев):

11:00. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук: личное многоборье, квалификация, первая часть

11:00. Скалолазание. Евгения Казбекова: многоборье, трудность, полуфинал

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок: каноэ-одиночка, 200 м, квалификация

12:00. Современное пятиборье. Александр Товкай, Владислав Чекан: раунд фехтования

12:30. Борьба. Алина Грушина: вольная борьба, до 57 кг, 1/8 финала

12:30. Борьба. Василий Михайлов: вольная борьба, до 86 кг, 1/8 финала

12:50. Гребля на байдарках и каноэ. Даниил Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов: байдарка-четверка, 500 м, полуфинал

14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, финал

15:30. Современное пятиборье. Валерия Пермикина: раунд фехтования

16:00. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук: личное многоборье, квалификация, вторая часть

16:00. Тяжелая атлетика. Камила Конотоп: до 59 кг, финал

19:35. Борьба. Мужчины, вольная борьба, до 86 кг, полуфинал

19:55. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 57 кг, полуфинал

20:55. Борьба. Парвиз Насибов: греко-римская борьба, до 67 кг, финал

21:05. Борьба. Жан Беленюк: греко-римская борьба, до 87 кг, бронзовые схватки

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