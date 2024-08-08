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Борцу Парвизу Насибову проведут медицинскую процедуру на глазу перед финалом Олимпиады

Олимпиада

Об этом сообщает Суспільне Спорт

Борцу Парвизу Насибову проведут медицинскую процедуру на глазу перед финалом Олимпиады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Парвиз Насибов в полуфинале весовой категории до 67 кг по греко-римской борьбе победил азербайджанца Хасрата Джафарова и украинец снова попытается выиграть золото. Во время поединка можно было заметить, что наш спортсмен имел проблемы с правым глазом и несколько раз применялся медицинский тайм-аут, когда оказывали помощь украинцу. Главный тренер Владимир Шацких в интервью национальному официальному вещателю Олимпиады заявил, что Насибову проведут медицинскую процедуру на глазу, чтобы он мог быть хорошо подготовленным к финалу.

"Многие скептики говорили, что тот финал Олимпийских игр - случайность. Но Парвиз доказал, что это не так. Он очень волевой борец, характерный, без валидола его схватки для меня не заканчиваются. И уровень его оппонентов очень высокий: и чемпион мира, и последний серебряный призер чемпионата мира - это мощнейшие борцы этой весовой категории. Конечно, техники, каскада приемов не может быть со спортсменами такого уровня. Парвиз все же доказывает, что у нас есть характер, что у нас есть школа, желание выигрывать. Основной стимул у него - привезти награду в Украину", - сказал Владимир Шацких.

Добавим, что финальная схватка за золото между Парвизом Насибовым и иранцем Саидом Эсмаэли состоится 8 августа в 20:55 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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