Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок вышли в полуфинал в гребле на каноэ-одиночке

Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 м. В этой дисциплине также принимали участие украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

Наши спортсменки сначала не сумели отобраться в полуфинал напрямую из-за квалификации. Впрочем, уже в четвертьфинале Лузан и Рыбачок выиграли свои заезды с результатами 47.42 и 47.11. Это обеспечило каноисткам участие в полуфинале этой дисциплины.

Добавим, что следующий заезд с участием наших спортсменок состоится 9 августа в 11:40 по киевскому времени. Они будут соревноваться в полуфинале на каноэ-двойках на дистанции 500 м.