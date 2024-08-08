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Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок вышли в полуфинал в гребле на каноэ-одиночке
Украинки это сделали со второй попытки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовали соревнования в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 м. В этой дисциплине также принимали участие украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.
Наши спортсменки сначала не сумели отобраться в полуфинал напрямую из-за квалификации. Впрочем, уже в четвертьфинале Лузан и Рыбачок выиграли свои заезды с результатами 47.42 и 47.11. Это обеспечило каноисткам участие в полуфинале этой дисциплины.
Добавим, что следующий заезд с участием наших спортсменок состоится 9 августа в 11:40 по киевскому времени. Они будут соревноваться в полуфинале на каноэ-двойках на дистанции 500 м.
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