Скалолазание. Евгения Казбекова заняла 15-е место в многоборье и выбыла из соревнований

Сегодня состоялась вторая часть полуфинала многоборья в трудности среди скалолазок. Спортсменки имели трассу, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. По итогам общих результатов в финал попадали только восемь лучших скалолазок.

Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Она после первой части полуфинала занимала 14-е место с 39.5 очками в активе. В трудности Казбекова имела лишь одну попытку для прохождения трассы. Она в трудности набрала 45.1 очков и заняла в этой дисциплине 14-е место.

Евгения Казбекова в многоборье с общими 84.6 очками показала 15-й результат и не сумела попасть в финал. Для украинки эта Олимпиада уже завершена.