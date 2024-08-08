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Скалолазание. Евгения Казбекова заняла 15-е место в многоборье и выбыла из соревнований

Олимпиада

Спортсменке не удалось отобраться в финал

Скалолазание. Евгения Казбекова заняла 15-е место в многоборье и выбыла из соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялась вторая часть полуфинала многоборья в трудности среди скалолазок. Спортсменки имели трассу, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. По итогам общих результатов в финал попадали только восемь лучших скалолазок.

Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Она после первой части полуфинала занимала 14-е место с 39.5 очками в активе. В трудности Казбекова имела лишь одну попытку для прохождения трассы. Она в трудности набрала 45.1 очков и заняла в этой дисциплине 14-е место.

Евгения Казбекова в многоборье с общими 84.6 очками показала 15-й результат и не сумела попасть в финал. Для украинки эта Олимпиада уже завершена.

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Олимпиада Олимпиада-2024 скалолазание
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.08.2024 в 13:44
Поэтому надо возвращать Крым. Там горы. Быстрее научимся лазить по ним. Быстрее выиграем олимпийскую медаль!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.08.2024 в 13:44
Поэтому надо возвращать Крым. Там горы. Быстрее научимся лазить по ним. Быстрее выиграем олимпийскую медаль!
Ответить
0
0

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