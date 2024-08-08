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Скалолазание. Евгения Казбекова заняла 15-е место в многоборье и выбыла из соревнований
Спортсменке не удалось отобраться в финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась вторая часть полуфинала многоборья в трудности среди скалолазок. Спортсменки имели трассу, где надо было дойти до контрольных очковых зацепов. По итогам общих результатов в финал попадали только восемь лучших скалолазок.
Среди участниц была наша спортсменка Евгения Казбекова. Она после первой части полуфинала занимала 14-е место с 39.5 очками в активе. В трудности Казбекова имела лишь одну попытку для прохождения трассы. Она в трудности набрала 45.1 очков и заняла в этой дисциплине 14-е место.
Евгения Казбекова в многоборье с общими 84.6 очками показала 15-й результат и не сумела попасть в финал. Для украинки эта Олимпиада уже завершена.
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