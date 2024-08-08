Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью

Начались соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Сегодня будет продолжаться квалификация в личном многоборье, где Украину представляла Таисия Онофрийчук.

Наша гимнастка в первой части квалификации выполняла упражнения с обручем и мячом. От судей за свои два выступления украинка в целом получила 69.500 баллов, что позволило ей занять третье место. В финал попадают десять лучших гимнасток, но это уже будет определено во время вечерней сессии.

Добавим, что вторая часть квалификации с участием Таисии Онофрийчук состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.