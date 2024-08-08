  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью

Олимпиада

Украинка еще будет иметь два раунда, чтобы обеспечить себе участие в финале

Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Начались соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Сегодня будет продолжаться квалификация в личном многоборье, где Украину представляла Таисия Онофрийчук.

Наша гимнастка в первой части квалификации выполняла упражнения с обручем и мячом. От судей за свои два выступления украинка в целом получила 69.500 баллов, что позволило ей занять третье место. В финал попадают десять лучших гимнасток, но это уже будет определено во время вечерней сессии.

Добавим, что вторая часть квалификации с участием Таисии Онофрийчук состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Современное пятиборье. После квалификации по фехтованию Товкай идет вторым, а Чекан занимает 25-ю строчку
yellow-arrow
Скалолазка Казбекова о своем выступлении на Олимпиаде: Для меня это как рестарт, потому что в первый день было трудно
yellow-arrow
В финале по гребле на байдарках-четверках украинские спортсмены заняли четвертое место
Олимпиада художественная гимнастика Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости