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Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью
Украинка еще будет иметь два раунда, чтобы обеспечить себе участие в финале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Начались соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Сегодня будет продолжаться квалификация в личном многоборье, где Украину представляла Таисия Онофрийчук.
Наша гимнастка в первой части квалификации выполняла упражнения с обручем и мячом. От судей за свои два выступления украинка в целом получила 69.500 баллов, что позволило ей занять третье место. В финал попадают десять лучших гимнасток, но это уже будет определено во время вечерней сессии.
Добавим, что вторая часть квалификации с участием Таисии Онофрийчук состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.
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