Александр Хижняк: Хотел бы поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали

Этой ночью боксер Александр Хижняк осуществил свою мечту - победил в финале Олимпийских игр и выиграл золотую медаль. Несмотря на более-менее равный поединок с казахстанцем Нурбеком Оралбаем, украинец в решающем раунде выглядел значительно лучше соперника, в котором судьи единодушно отдали предпочтение "полтавскому танку". В интервью Суспільне Спорт Хижняк поделился эмоциями от получения золота и рассказал о своих дальнейших планах.

"Безграничная радость Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Спасибо Богу за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране. Хотел бы поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша награда вместе. Благодарен своей жене, что верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Спасибо своей семье, своему городу, украинцам и всему миру, что меня поддерживал. Глядя на первый бой на Олимпиаде в Париже, который был для меня очень ценным, и на последний - может показаться, что они разные, а я нахожусь в разной форме. Но они для меня очень ценны, и я очень счастлив. Спасибо Богу, что я смог победить. Рад, что одержал победы во всех своих поединках на этих соревнованиях. Горжусь, что представляю Украину на Олимпийских играх и везу в свой город и страну "золото". Эта награда, наверное, откроет новые двери в моей жизни. Не могу сказать, это профессиональный бокс, или продолжу путь в любителях. Нужно время. Я вернусь домой, проведу время со своей семьей, а уже потом приму решение, как бы хотел дальше продолжать свою жизнь", - заявил Александр Хижняк.

Напомним, что украинский боксер также является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг.